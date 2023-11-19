Тренер Алькараса рассказал, чего не хватает Карлосу в психологическом аспекте

Чемпион «Ролан Гаррос» 2003 года испанский теннисист Хуан-Карлос Ферреро, ныне являющийся тренером двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса, поделился мыслями о том, чего не хватает его подопечному в психологическом и непосредственно в теннисном аспекте.

«Ему всего 20 лет. Когда он уже был номером один, многие люди говорили, что ему ещё многому предстоит научиться, и в таких ситуациях это видно. Что касается теннисной составляющей, на таком покрытии нам всё ещё немного не хватает стабильности, то же самое и в плане психологии: чтобы справиться с очень тяжёлым матчем, мы должны быть лучше подготовлены. Новак в этом аспекте нас значительно превосходит. Над всем нужно работать, но нужно привыкнуть к тому, что если ты играешь на таком высоком уровне, то каждую неделю от тебя требуется побеждать, играть против лучших, и это иногда доводит тебя до предела психологических возможностей. Это и случилось с ним в конце сезона. Впрочем, это в любом случае опыт, и, если его учитывать, можно многое из него извлечь и значительно улучшить свою игру в следующем сезоне», – приводит слова Ферреро портал Punto de Break.

Также Ферреро высказался о календаре на следующий сезон.

«Календарь такой, какой он есть, перед ATP у нас есть обязательства играть на «Мастерсах», а перед ITF – на турнирах «Большого шлема». Сформировать календарь короче того, что мы сделали в этом году, очень сложно. Мы сыграли на 18 турнирах, что на самом деле довольно мало, но он сыграл много матчей, и именно это привело его к такому уровню психологической усталости в конце. Вот что я сказал на днях в интервью, он должен понять, что сезон длинный, это его работа и у него не может быть столько перерывов, сколько ему хотелось бы. Если он хочет быть лучше всех, он должен работать лучше всех и быть профессионалом круглый год. Что есть, то есть».