Кто выиграет Итоговый чемпионат ATP в Турине — Новак Джокович или Янник Синнер?

Сегодня, 19 ноября, определится победитель Итогового чемпионата ATP – 2023, который проходит в Турине (Италия). За престижный трофей сразятся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович и четвёртая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Поединок начнётся не ранее 20:00 мск.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет Итоговый чемпионат ATP в Турине – 2023?»

Счёт личных встреч финалистов — 3-1 в пользу Джоковича. Новак обыгрывал 22-летнего Синнера на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) в 2021 году, в четвертьфинале Уимблдона-2022 и полуфинале травяного мэйджора в этом году. Единственную же победу над сербом Синнер завоевал здесь, в Турине, в потрясающем матче группового этапа.