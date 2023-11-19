Тарпищев — о результатах российских теннисистов: год для нашего тенниса прошёл с плюсом

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев положительно оценил результаты российских теннисистов в этом сезоне, в частности функционер отметил выступления Даниила Медведева и Андрея Рублёва.

«Несмотря на поражение в полуфинале, Медведев нормально выступил. И сезон провёл удачный, он останется третьим в рейтинге. Можно отметить и Рублёва, который, несмотря на неудачное выступление на Итоговом турнире, сумел закрепиться в десятке. В целом год для нашего тенниса прошёл с плюсом. Много турниров выиграли [российские теннисисты], особенно молодёжь. Мы на правильном пути», – приводит слова Тарпищева ТАСС.

18 ноября Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и завершил выступления в текущем сезоне. Ранее Андрей Рублёв покинул турнир после группового этапа, потерпев поражение во всех трёх матчах.

В текущем сезоне Медведев девять раз выходил в финалы соревнований ATP и завоевал пять трофеев. Рублёв выиграл два трофея, победив на «Мастерсе» в Монте-Карло и на турнире в Бостаде.