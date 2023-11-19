Алькарас признался, что был подавлен из-за поражения от Джоковича на Итоговом чемпионате

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича в полуфинале Итогового чемпионата ATP – 2023.

«Мне было непросто принять этот результат. Минут 15–20 после матча я был немного подавлен.

В зале я, конечно, не на его уровне. Я сыграл отличные матчи на Уимблдоне, в Цинциннати, на «Ролан Гаррос». В тех матчах я чувствовал, что я на соответствующем уровне. Когда мы вышли на крытый корт, я понял, что мне нужно больше тренироваться, я должен быть лучшим игроком. Безусловно, у него больше опыта на этих турнирах, на этих кортах. Но он невероятен. Дело не только в подаче. Он великолепно играет на приёме. Я бы сказал, невероятно. Он заставляет тебя играть на пределе каждый мяч, каждый удар.

Наверное, и у меня были классные розыгрыши, но получалось так, что сначала один классный розыгрыш, а потом три-четыре – сплошные ошибки. Первая подача уйдёт в аут, ещё что-нибудь. С таким соперником, как Новак, так играть нельзя», — сказал Алькарас на пресс-конференции.