Андрей Ольховский подвёл итоги сезона-2023 для российского тенниса

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде россиянин Андрей Ольховский оценил результаты российских теннисистов в сезоне-2023.

«Успешный сезон для наших ребят. Два человека у нас в топ-5 рейтинга ATP. Случился прорыв Сафиуллина, Хачанов хорошо вернулся после травмы, Карацев показывал хорошие результаты. У нас достаточно ребят, которые показали хорошие результаты. Концовка сезона была хорошей у Кудерметовой. Нельзя не отметить Павлюченкову и Звонарёву. Тут не на что жаловаться. Если такие сезоны будут в дальнейшем, то вообще замечательно. Также был прорыв молодых девчонок: Корнеева выиграла всё по юниоркам, Андреева хорошо себя показала, Дёмин завершил сезон в топ-2», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 18 ноября Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и завершил выступления в текущем сезоне. Ранее Андрей Рублёв также завершил сезон на Итоговом турнире, потерпев поражения во всех трёх матчах.