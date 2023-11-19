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Карлос Алькарас заявил, что поражение от Джоковича повлияет на его предсезонную подготовку

Карлос Алькарас заявил, что поражение от Джоковича повлияет на его предсезонную подготовку
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас признался, что поражение от серба Новака Джоковича в полуфинале Итогового чемпионата ATP – 2023 повлияет на его предсезонную подготовку.

«Этот матч очень поможет мне во время предсезонки. Теперь я знаю всё, в чём мне нужно прибавить, если я хочу быть на уровне и побеждать лучшего игрока в мире. Нам с тренером нужно поговорить о предсезонке, о том, что тренировать, что делать. Разумеется, я пересмотрю матч, чтобы увидеть свои слабые места, чтобы прибавить и стать лучше как игрок.

Я забуду все прошлые матчи с ним: финал Уимблдона, Цинциннати, «Ролан Гаррос» — и сосредоточусь на этом матче, потому что я понял, что мне нужно многое улучшить, если я хочу соответствовать его уровню. Вот о чём я буду думать во время предсезонки», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

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