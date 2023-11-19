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Примите участие в любительских турнирах по теннису с призовым фондом 40 тыс. рублей

Чемп.Турниры приглашает всех любителей большого тенниса из Москвы и Московской области принять участие в турнирах по большому теннису!

Подробнее об уровнях игры вы можете прочитать в правилах любого турнира.

Для связи с участниками и администрацией подписывайтесь на наш телеграм-канал.

После регистрации обязательно заполните свой профиль и укажите данные для связи с вами других участников турниров!

По итогам сезона лучшие игроки получат ценные призы: