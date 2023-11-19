Примите участие в любительских турнирах по теннису с призовым фондом 40 тыс. рублей
Чемп.Турниры приглашает всех любителей большого тенниса из Москвы и Московской области принять участие в турнирах по большому теннису!
Подробнее об уровнях игры вы можете прочитать в правилах любого турнира.
Для связи с участниками и администрацией подписывайтесь на наш телеграм-канал.
После регистрации обязательно заполните свой профиль и укажите данные для связи с вами других участников турниров!
По итогам сезона лучшие игроки получат ценные призы:
- Главный приз. Игрок, чаще всего попадающий в финалы турниров (занявший наибольшее количество раз первое или второе место в различных турнирах) — сертификат на покупку теннисного инвентаря на 20 000. рублей!
- Два игрока, одержавшие наибольшее количество побед в турнирах, — сертификаты на покупку теннисной атрибутики по 5000 рублей каждый.
- Пять игроков, сыгравших в наибольшем количестве теннисных турниров, — сертификаты на покупку теннисной атрибутики по 2000 рублей каждый.
Комментарии