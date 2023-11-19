Итоговый турнир ATP будет проходить в Турине включительно до 2027 года

Итоговый турнир ATP будет проходить в Турине (Италия) включительно до 2027 года. Об этом сообщает Sky Sport Italy.

Стоит отметить, что нынешний розыгрыш турнира проходит в Турине в третий раз. До этого на протяжении 11 лет Итоговый турнир ATP проходил в Лондоне (Англия).

Напомним, сегодня, 19 ноября, определится победитель Итогового чемпионата ATP – 2023, который проходит в Турине (Италия). За престижный трофей сразятся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович и четвёртая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Поединок начнётся не ранее 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович — Янник Синнер в финале Итогового чемпионата ATP – 2023.