Рам и Солсбери стали победителями Итогового турнира АТР в парном разряде

Американский теннисист Раджив Рам и британец Джо Солсбери стали победителями Итогового чемпионата АТР, который проходит в Турине (Италия). В финальной встрече дуэт из США оказался сильнее Марселя Гранольерса (Испания) и Орасио Себальоса (Аргентина) — 6:3, 6:4.
Теннисисты провели на корте 1 час 8 минут.
Рам и Солсбери восемь раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брек-пойнта из шести. Гранольерс и Себальос выполнили два эйса, ни разу не ошиблись на подаче и не реализовали единственный брейк-пойнт.
Напомним, сегодня, 19 ноября, определится также победитель Итогового чемпионата ATP – 2023 в одиночном разряде. За престижный трофей сразятся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович и четвёртая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Поединок начнётся не ранее 20:00 мск.
- 19 ноября 2023
-
18:24
-
18:04
-
17:37
-
16:45
-
16:08
-
15:47
-
15:30
-
14:20
-
13:38
-
13:37
-
12:55
-
12:32
-
12:03
-
11:30
-
11:11
-
10:42
-
10:01
-
09:41
-
09:33
-
04:34
-
03:03
-
01:35
-
01:13
-
01:05
-
00:45
-
00:04
- 18 ноября 2023
-
23:58
-
23:20
-
22:54
-
21:01
-
20:55
-
20:44
-
20:35
-
20:28
-
20:26