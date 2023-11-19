Рам и Солсбери стали победителями Итогового турнира АТР в парном разряде

Американский теннисист Раджив Рам и британец Джо Солсбери стали победителями Итогового чемпионата АТР, который проходит в Турине (Италия). В финальной встрече дуэт из США оказался сильнее Марселя Гранольерса (Испания) и Орасио Себальоса (Аргентина) — 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 8 минут.

Рам и Солсбери восемь раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брек-пойнта из шести. Гранольерс и Себальос выполнили два эйса, ни разу не ошиблись на подаче и не реализовали единственный брейк-пойнт.

Напомним, сегодня, 19 ноября, определится также победитель Итогового чемпионата ATP – 2023 в одиночном разряде. За престижный трофей сразятся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович и четвёртая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Поединок начнётся не ранее 20:00 мск.