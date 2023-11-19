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Рам и Солсбери стали победителями Итогового турнира АТР в парном разряде

Рам и Солсбери стали победителями Итогового турнира АТР в парном разряде
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Американский теннисист Раджив Рам и британец Джо Солсбери стали победителями Итогового чемпионата АТР, который проходит в Турине (Италия). В финальной встрече дуэт из США оказался сильнее Марселя Гранольерса (Испания) и Орасио Себальоса (Аргентина) — 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 8 минут.

Рам и Солсбери восемь раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брек-пойнта из шести. Гранольерс и Себальос выполнили два эйса, ни разу не ошиблись на подаче и не реализовали единственный брейк-пойнт.

Напомним, сегодня, 19 ноября, определится также победитель Итогового чемпионата ATP – 2023 в одиночном разряде. За престижный трофей сразятся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович и четвёртая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Поединок начнётся не ранее 20:00 мск.

Итоговый чемпионат ATP — парный разряд. Финал
19 ноября 2023, воскресенье. 17:10 МСК
Марсель Гранольерс
Испания
Марсель Гранольерс
Орасио Себальос
Аргентина
Орасио Себальос
М. Гранольерс О. Себальос
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Раджив Рам
США
Раджив Рам
Джо Солсбери
Великобритания
Джо Солсбери
Р. Рам Д. Солсбери
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