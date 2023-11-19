Джокович выиграл первый сет у Синнера в финале Итогового турнира АТР

В эти минуты сербский теннисист Новак Джокович встречается с четвёртой ракеткой мира, 22-летним итальянцем Янником Синнером в финале Итогового чемпионата ATP – 2023, который проходит в Турине (Италия). Победу в первом сете одержал Джокович со счётом 6:3.

Новак сумел реализовать единственный брейк-пойнт в сете, забрав подачу соперника в четвёртом гейме.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович — Янник Синнер в финале Итогового чемпионата ATP – 2023.

Счёт личных встреч — 3-1 в пользу Джоковича. Он побеждал со счётом 6:4, 6:2 на грунте «Мастерса» в Монте-Карло — 2021 в 1/16 финала, 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2 в четвертьфинале Уимблдона-2022 и 6:3, 6:4, 7:6(4) в полуфинале Уимблдона-2023. Синнер одержал единственную победу как раз на этом турнире. В матче группового этапа итальянец оказался сильнее 7:5, 6(5):7, 7:6(2).