Тренер Даниила Медведева: Синнер — это бронированная дверь

Жиль Сервара, тренер третьей ракетки мира Даниила Медведева, оценил игру итальянского теннисиста Янника Синнера в полуфинальном матче Итогового турнира ATP.

«В моём представлении сегодняшний Синнер – это бронированная дверь. Можно использовать базуку, динамит или таран – все они оставят только царапину. Даниил пытался использовать все возможные инструменты, но максимальный уровень Синнера был выше максимального уровня Даниила. Даниилу приходилось невероятно рисковать, чтобы выиграть очки, и в результате он ошибался. На этой неделе было очень сложно, практически невозможно заставить Синнера совершить вынужденную ошибку. Даниил действовал максимально агрессивно, но для того, чтобы победить эту версию Синнера, нужно идеально выполнить план на игру», – сказал Сервара в интервью Tennis Majors.

Напомним, Медведев дошёл до полуфинала соревнований, где проиграл со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 1:6 Яннику Синнеру.