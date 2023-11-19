Джокович вышел на первое место по количеству выигранных титулов Итогового турнира ATP
Сербский теннисист Новак Джокович вышел на первое место по количеству выигранных титулов Итогового турнира ATP. Сегодня первая ракетка мира обыграл в финале представителя Италии Янника Синнера (6:3, 6:3). Таким образом, Джокович в седьмой раз стал победителем соревнований и обошёл по этому показателю легендарного швейцарца Роджера Федерера (6).
Продолжительность сегодняшней встречи составила 1 час 40 минут. Джокович сделал 13 эйсов, допустил одну двойную ошибку и сделал три брейка при восьми брейк-пойнтах. Синнер выполнил восемь подач навылет, ни разу не допустил двойную ошибку и не сделал ни одного брейка при двух брейк-пойнтах.
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