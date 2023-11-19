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Джокович вышел на первое место по количеству выигранных титулов Итогового турнира ATP

Джокович вышел на первое место по количеству выигранных титулов Итогового турнира ATP
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Сербский теннисист Новак Джокович вышел на первое место по количеству выигранных титулов Итогового турнира ATP. Сегодня первая ракетка мира обыграл в финале представителя Италии Янника Синнера (6:3, 6:3). Таким образом, Джокович в седьмой раз стал победителем соревнований и обошёл по этому показателю легендарного швейцарца Роджера Федерера (6).

Продолжительность сегодняшней встречи составила 1 час 40 минут. Джокович сделал 13 эйсов, допустил одну двойную ошибку и сделал три брейка при восьми брейк-пойнтах. Синнер выполнил восемь подач навылет, ни разу не допустил двойную ошибку и не сделал ни одного брейка при двух брейк-пойнтах.

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