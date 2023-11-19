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Джокович обошёл Алькараса по количеству титулов в 2023 году

Джокович обошёл Алькараса по количеству титулов в 2023 году
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Сербский теннисист Новак Джокович сегодня, 19 ноября, стал победителем Итогового турнира ATP, обыграв в финале итальянца Янника Синнера со счётом 6:3, 6:3. Этот титул стал седьмым для первой ракетки мира в сезоне-2023. Таким образом, он обошёл испанца Карлоса Алькараса (6) по этому показателю и стал единоличным лидером.

Продолжительность финальной встречи составила 1 час 40 минут. Джокович сделал 13 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и сделал три брейка при восьми брейк-пойнтах. Синнер выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка при двух брейк-пойнтах.

Стоит отметить, что благодаря этой победе Джокович также вышел на первое место по количеству выигранных титулов Итогового турнира ATP.

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