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Джокович: этот сезон стал одним из лучших в моей жизни

Джокович: этот сезон стал одним из лучших в моей жизни
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Первая ракетка мира Новак Джокович высказался по поводу своей победы в финале Итогового турнира ATP.

Напомним, в решающей встрече сербский теннисист оказался сильнее четвёртой ракетки мира, 22-летнего итальянца Янника Синнера.

«Можно не сомневаться в том, что этот сезон стал одним из лучших в моей жизни. И здорово завершить его победой над домашним героем — Янником, который демонстрировал прекрасный теннис на этой неделе.

Я очень горд своим выступлением в матчах с Алькарасом и Синнером, которые сейчас, пожалуй, являются двумя лучшими игроками в мире. Я должен был прибавить, должен был выигрывать сам, а не ждать, что мне отдадут победу. И я это сделал.

Прекрасная неделя», — сказал Джокович после матча.

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