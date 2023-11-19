Джокович: этот сезон стал одним из лучших в моей жизни

Первая ракетка мира Новак Джокович высказался по поводу своей победы в финале Итогового турнира ATP.

Напомним, в решающей встрече сербский теннисист оказался сильнее четвёртой ракетки мира, 22-летнего итальянца Янника Синнера.

«Можно не сомневаться в том, что этот сезон стал одним из лучших в моей жизни. И здорово завершить его победой над домашним героем — Янником, который демонстрировал прекрасный теннис на этой неделе.

Я очень горд своим выступлением в матчах с Алькарасом и Синнером, которые сейчас, пожалуй, являются двумя лучшими игроками в мире. Я должен был прибавить, должен был выигрывать сам, а не ждать, что мне отдадут победу. И я это сделал.

Прекрасная неделя», — сказал Джокович после матча.