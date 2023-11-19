Новак Джокович пообщался на корте со своими детьми после победы в Итоговом турнире

Сербский теннисист Новак Джокович провёл время со своими детьми на корте в Турине после финального матча Итогового турнира ATP.

«Здорово, что мои дети последние два дня смотрели теннис. Это отлично.

Я всегда хотел выступить перед ними, когда они достигнут возраста, в котором будут понимать, что происходит. Сейчас это так – они осознают, что происходит.

Я так благодарен, что я отец двух этих ангелов. Они подарили мне столько счастья и любви. Они дают мне силу», — сказал Джокович.

Напомним, сегодня, 19 ноября, Новак Джокович обыграл в финале Итогового турнира ATP Янника Синнера — 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. Джокович сделал 13 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и сделал три брейка при восьми брейк-пойнтах. Синнер выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка при двух брейк-пойнтах.