Видеообзор финального матча Итогового чемпионата ATP — 2023 между Джоковичем и Синнером

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл четвёртую ракетку мира, 22-летнего итальянца Янника Синнера в финале Итогового чемпионата ATP – 2023, который проходил в Турине (Италия). Счёт встречи 6:3, 6:3.

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Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. Джокович сделал 13 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и сделал три брейка при восьми брейк-пойнтах. Синнер выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка при двух брейк-пойнтах.

Счёт личных встреч стал 4-1 в пользу Джоковича. Он побеждал со счётом 6:4, 6:2 на грунте «Мастерса» в Монте-Карло — 2021 в 1/16 финала, 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2 в четвертьфинале Уимблдона-2022 и 6:3, 6:4, 7:6(4) в полуфинале Уимблдона-2023. Синнер одержал единственную победу как раз на этом турнире. В матче группового этапа итальянец оказался сильнее 7:5, 6(5):7, 7:6(2).