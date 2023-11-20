Новак Джокович впервые в карьере подал больше 50 эйсов за турнир ATP

Сербский теннисист Новак Джокович впервые в своей карьере подал больше 50 эйсов за один турнир ATP. На Итоговом турнире ATP, который проходил в Турине (Италия), первая ракетка мира сделал 51 подачу навылет.

Примечательно, что больше всего эйсов Джокович выполнил в единственном матче, который он проиграл в этом турнире. Во втором матче группового этапа серб исполнил 20 подач в игре с Янником Синнером.

Напомним, вчера, 19 ноября, Новак Джокович обыграл в финале Итогового турнира ATP как раз Янника Синнера — 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. Джокович сделал 13 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и сделал три брейка при восьми брейк-пойнтах. Синнер выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка при двух брейк-пойнтах.