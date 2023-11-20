Тарпищев: думаю, что Джокович выиграет ещё как минимум два турнира «Большого шлема»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил выступление сербского теннисиста Новака Джоковича на Итоговом турнире ATP.

«Новак показал в Турине, что он величайший. Джокович — номер один в теннисе. Во‑первых, Новак всегда знает, что он делает на корте. Пример: Рублёв всегда давит, а у Новака любые вариации в разные моменты матча. Во‑вторых, получилось опять так, что к финалу Новак подошёл свежим. А Синнер уже «наелся» к финалу, Джокович очень грамотно использовал подачу с высоким отскоком, в высокой точке надо очень грамотно подходить к мячу. Джокович это использовал, играл разнообразно. В‑третьих, турнир в Турине опять показал, что Джокович просчитывает расклады на ход вперёд. Остальные теннисисты выглядели примитивнее в этом плане. Достижения Новака говорят о том, что он величайший. Думаю, что как минимум два турнира «Большого шлема» он ещё выиграет», — сказал Тарпищев в интервью «Матч ТВ».

Напомним, в воскресенье, 19 ноября, Джокович обыграл итальянца Янника Синнера в финале Итогового турнира ATP в Турине со счётом 6:3, 6:3. Серб стал первым теннисистом, выигравшим семь Итоговых турниров ATP.