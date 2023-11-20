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Синнер: я получал удовольствие от матча. Джокович заслужил победу

Синнер: я получал удовольствие от матча. Джокович заслужил победу
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Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поражение в финале Итогового чемпионата ATP от 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича.

«Сегодня он играл очень хорошо, особенно в глубине корта. Но мне кажется, что в некоторых моментах меня подвела реакция. Мне показалось, что я немного просел физически. Когда ты проседаешь в матче против лучшего игрока мира, он использует это по полной. Я старался оставаться в игре, хорошо подавать. Я допустил несколько ошибок. И, возможно, немного потерял концентрацию, потому что, например, при счёте 40:40, 3:4 я ошибся на лёгком форхенде. Полтора сета он очень хорошо подавал. Было тяжело играть. Но, с другой стороны, я получал удовольствие от матча. Конечно, это же финал. Это нечто другое. Он заслужил сегодняшнюю победу. Лучше сыграл в важные моменты, вот и всё», — сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции.

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