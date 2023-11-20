Джокович обратился к Синнеру после своей победы в финале Итогового турнира ATP

Сербский теннисист Новак Джокович обратился к итальянцу Яннику Синнеру после своей победы в финале Итогового турнира ATP. Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3.

«Поздравляю Янника с великолепной неделей, ты, должно быть, гордишься тем, что сделал за год. Ты очень близок к тому, чтобы выиграть турниры «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира. Желаю тебе отличного сезона в 2024 году», — приводятся слова Джоковича в социальной сети X (ранее Twitter) The Tennis Letter.

Напомним, Джокович вышел на первое место по количеству выигранных титулов Итогового турнира ATP. Серб в седьмой раз стал победителем турнира и обошёл по этому показателю швейцарца Роджера Федерера.