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Новак Джокович рассказал о своей мотивации на сезон-2024

Новак Джокович рассказал о своей мотивации на сезон-2024
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Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос о своей мотивации на следующий сезон.

«У меня всегда самые высокие амбиции и цели. В следующем году ничего не изменится, это точно. Моё тело хорошо мне служило, хорошо меня слушало. Меня окружает отличная команда людей.

Мотивация, особенно к крупнейшим спортивным турнирам, по-прежнему присутствует. Это до сих пор вдохновляет меня идти дальше. В конце концов, люди видят, как вы выступаете на крупных турнирах, но они не видят недель и месяцев самоотверженной ежедневной, еженедельной работы, попыток построить вашу форму так, чтобы вы могли достичь пика там, где вам это нужно. Для меня это, очевидно, турниры Большого шлема и финалы Мирового тура, а в следующем году, надеюсь, еще и Олимпийские игры.

Мышление такое же. Я продолжаю. Я не знаю, будет ли у меня такой же хороший год в следующем году, но я собираюсь сохранить такую же свежесть ума и в некотором смысле мотивацию для этого», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, Джокович стал победителем Итогового турнира ATP, обыграв в финале итальянца Янника Синнера.

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