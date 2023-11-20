Тренер Джоковича — о матче с Синнером: сложно победить Новака в финале

Тренер сербского теннисиста Новака Джоковича, чемпион Уимблдона-2001 хорватский специалист Горан Иванишевич проанализировал ход Итогового турнира ATP для своего подопечного, посчитав самым сложным для спортсмена групповой этап.

«Он играл хорошо в первых трёх матчах, но… После первого матча он был немного опустошён, потому что приехал сюда с целью обеспечить себе первое место по итогам года. Не могу сказать, что он не приложил усилий, но это был ненастоящий Новак, а Синнер в первом матче сыграл необычайно хорошо», — цитирует Иванишевича Tennis Majors.

По мнению Иванишевича, в финале против Синнера Джокович сыграл намного умнее тактически по сравнению с первым матчем. «Я имею в виду, что это финал и очень сложно победить Новака Джоковича в финале», — добавил тренер.

Напомним, Новак Джокович стал победителем Итогового чемпионата ATP и завершил сезон на первом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.