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Анна Блинкова поднялась на две строчки в рейтинге WTA

20 ноября на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) был опубликован обновлённый рейтинг теннисисток.

Первая десятка рейтинга осталась без изменений. Лидирует польская теннисистка Ига Свёнтек, на втором месте Арина Соболенко из Беларуси, замыкает тройку американка Кори Гауфф.

В топ-100 рейтинга по-прежнему 12 россиянок. Наибольшего прогресса за неделю добилась Анна Блинкова, поднявшаяся на две позиции и занимающая 51-е место. На одну строчку поднялась Элина Аванесян, она 74-я.

Рейтинг WTA от 20 ноября:

1. Ига Свёнтек (Польша) — 9295 очков.

2. Арина Соболенко (Беларусь) — 9050.

3. Кори Гауфф (США) — 6580.

4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 6365.

5. Джессика Пегула (США) — 5975.

6. Онс Жабер (Тунис) — 4195.

7. Маркета Вондроушова — 4075.

8. Каролина Мухова (Чехия) — 3651.

9. Мария Саккари (Греция) — 3620.

10. Барбора Крейчикова (Чехия) — 2880…

16. Людмила Самсонова (Россия) — 2650…

18. Дарья Касаткина (Россия) — 2550.

19. Вероника Кудерметова (Россия) — 2520…

21. Екатерина Александрова (Россия) — 2035…

28. Анастасия Потапова (Россия) — 1588…

51 (+2). Анна Блинкова (Россия) — 1110…

57 (-11). Мирра Андреева (Россия) — 1069.

58. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1044…

65 (-3). Диана Шнайдер (Россия) — 955…

74 (+1). Элина Аванесян (Россия) — 915…

77. Анна Калинская (Россия) — 885…

97 (-3). Камилла Рахимова (Россия) — 758.

Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».