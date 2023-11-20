Бахрами: если Джокович не нравится, не аплодируйте, но и не свистите. Его стоит уважать

Финалист Открытого чемпионата Франции 1989 года в мужском парном разряде Мансур Бахрами высказался о взаимоотношениях серба Новака Джоковича с болельщиками.

«Новака не любят, и он от этого страдает. Но его стоит уважать. Джокович — величайший теннисист в истории. Кому-то это может не нравиться, это понятно, но не надо уничтожать его. Если вам он не нравится, не аплодируйте, но и не свистите. Новак побеждает, а ему свистят. Что он сделал не так? Ничего! Он мучался от этого долгое время. Джокович настоящий профессионал. Мы не должны забывать, что он попал в ту же эпоху, что и Надаль, и Федерер, два очень популярных игрока.

Джокович делал всё, чтобы его любили. Иногда он слишком сильно старался, на мой взгляд. Ему лучше сыграть свои матчи, выиграть и пойти домой. Люди думают, что он ненастоящий, но это неправда. Он любит публику и хочет, чтобы она отвечала взаимностью», — приводит слова Бахрами Tennis Up To Date.