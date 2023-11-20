Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович начал рекордную 400-ю неделю в роли первой ракетки мира

Новак Джокович начал рекордную 400-ю неделю в роли первой ракетки мира
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович продолжает устанавливать рекорды. Сегодня, 20 ноября, Джокович начал 400-ю неделю в качестве первой ракетки мира, что является уникальным достижением в теннисе.

Джокович – первый теннисист в истории, которому удалось так долго быть в топе. В ATP-туре его ближайшим конкурентом по данному показателю является завершивший карьеру 20-кратный чемпион мэйджоров швейцарец Роджер Федерер. В его активе 310 недель на первом месте рейтинга ATP.

Отметим, что в WTA-туре дольше всего на первой строчке рейтинга продержалась 22-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, легендарная немецкая теннисистка Штеффи Граф.

Материалы по теме
Лучший в истории тенниса? Какие рекорды ещё не успел побить Новак Джокович
Лучший в истории тенниса? Какие рекорды ещё не успел побить Новак Джокович
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android