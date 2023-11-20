Новак Джокович запустил среди фанатов челлендж в честь 400 недель на 1-й строчке рейтинга
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в честь достижения очередного рекорда (сегодня, 20 ноября, он начал рекордную 400-ю неделю на первой строчке рейтинга ATP) предложил своим фанатам совместную активность.
Джокович опубликовал варианты челленджей (вызовов), приуроченных к этому событию. В частности, Новак предложил болельщикам:
- забег на 400 метров;
- 400 набиваний мяча на ракетке;
- 400 набиваний футбольного мяча;
- 400 прыжков на скакалке.
«Ладно, давайте все это сделаем? Начиная с сегодня, всю неделю выкладывайте все эти челленджи с тегом #Nole400. Можете выкладывать и другие весёлые способы отпраздновать: рисунки, танцы, пожертвования… Не терпится увидеть. Идемо», — написал Джокович в своих социальных сетях.
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