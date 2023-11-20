Новак Джокович запустил среди фанатов челлендж в честь 400 недель на 1-й строчке рейтинга

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в честь достижения очередного рекорда (сегодня, 20 ноября, он начал рекордную 400-ю неделю на первой строчке рейтинга ATP) предложил своим фанатам совместную активность.

Джокович опубликовал варианты челленджей (вызовов), приуроченных к этому событию. В частности, Новак предложил болельщикам:

забег на 400 метров;

400 набиваний мяча на ракетке;

400 набиваний футбольного мяча;

400 прыжков на скакалке.

«Ладно, давайте все это сделаем? Начиная с сегодня, всю неделю выкладывайте все эти челленджи с тегом #Nole400. Можете выкладывать и другие весёлые способы отпраздновать: рисунки, танцы, пожертвования… Не терпится увидеть. Идемо», — написал Джокович в своих социальных сетях.