Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович запустил среди фанатов челлендж в честь 400 недель на 1-й строчке рейтинга

Новак Джокович запустил среди фанатов челлендж в честь 400 недель на 1-й строчке рейтинга
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в честь достижения очередного рекорда (сегодня, 20 ноября, он начал рекордную 400-ю неделю на первой строчке рейтинга ATP) предложил своим фанатам совместную активность.

Джокович опубликовал варианты челленджей (вызовов), приуроченных к этому событию. В частности, Новак предложил болельщикам:

  • забег на 400 метров;
  • 400 набиваний мяча на ракетке;
  • 400 набиваний футбольного мяча;
  • 400 прыжков на скакалке.

«Ладно, давайте все это сделаем? Начиная с сегодня, всю неделю выкладывайте все эти челленджи с тегом #Nole400. Можете выкладывать и другие весёлые способы отпраздновать: рисунки, танцы, пожертвования… Не терпится увидеть. Идемо», — написал Джокович в своих социальных сетях.

Материалы по теме
Лучший в истории тенниса? Какие рекорды ещё не успел побить Новак Джокович
Лучший в истории тенниса? Какие рекорды ещё не успел побить Новак Джокович
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android