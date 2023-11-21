Ига Свёнтек опубликовала фото в купальнике с отдыха на Мальдивах

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек опубликовала в социальных сетях новую серию снимков с отдыха на Мальдивах.

«Это одно из самых крутых путешествий, в которых я была, а я много езжу. Хорошо отдохнула и запомню это время надолго», — подписала фото Свёнтек.

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

Напомним, в прошедшем сезоне Свёнтек завоевала шесть титулов на уровне WTA, в том числе выиграла «Ролан Гаррос» и стала победительницей Итогового турнира WTA. Что касается призовых, в 2023 году Ига вышла в лидеры WTA-тура по заработкам с турниров, в её активе $ 9,86 млн.

Ранее стало известно, что Свёнтек и её тренер были выдвинуты в качестве номинантов на ежегодную премию WTA.