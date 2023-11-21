Навратилова: надеюсь, Осака не будет торопиться, а войдёт в тур размеренно

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась о возвращении японской теннисистки Наоми Осаки в тур WTA.

«Я с нетерпением жду возможности увидеть, как всё сложится. После ухода Наоми потребуется время, чтобы вновь обрести уверенность на корте. Я просто надеюсь, что она не будет торопиться, а войдёт в тур размеренно. Для тенниса было бы здорово, если бы Наоми вновь оказалась на вершине», — приводит слова Навратиловой Sportskeeda.

Напомним, Наоми Осака сделала перерыв в профессиональной карьере из-за беременности, о которой стало известно в начале января 2023 года. 5 июля японская теннисистка впервые стала мамой. В начале ноября стало известно, что Осака выступит на турнире Brisbane International, который стартует 31 декабря 2023 года в Австралии.