Фибак: Свёнтек как трактор, переезжающий соперников. Ни слабости, ни жалости, ни дружбы

Бывший польский теннисист и тренер Войцех Фибак оценил спортивный азарт польской теннисистки Иги Свёнтек. Фибак сравнил спортсменку с трактором, не замечающим соперников на своём пути.

«Поверьте, у Иги нет никаких проблем со спортивным азартом. Она не проявляет даже намёка на малейшее волнение, жалость, сострадание или какое-либо поощрение. Это видно по результатам: когда она ведёт 5:0 и у неё что-то не получается, она реагирует так же, как и при счёте 30:30 в решающем сете. В этом отношении Ига является феноменом, который сосредоточен только на игре. Для неё важно только набрать ещё одно очко, выиграть ещё один гем и сет, ещё один матч. Она делает всё возможное. Это как трактор, который проезжает мимо соперников. В ментальном плане в ней нет ни слабости, ни жалости, ни дружбы. И это очень хорошо! Поэтому она достигла гораздо большего, чем я», — приводит слова Фибака Sport.pl.