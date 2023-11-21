Селиваненко: Италия — одна из самых продвинутых стран с точки зрения теннисной индустрии

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко рассказал, как Турину удалось организовать Итоговый турнир на высоком уровне.

«Италия прошла достаточно длинный путь прививания любви к теннису. Это программа, которая началась не год, не два и не три назад. Если говорить про итальянский опыт, то он на сегодняшний момент один из самых передовых: то, как они относятся к теннису, то, как они подходят и к развитию игроков, и к развитию турниров. Италия – это единственная федерация, у которой есть собственный телевизионный канал, SuperTennis, который является достаточно активным игроком на рынке медиаправ, транслирует практически все турниры и делает собственные программы. Если брать по совокупности, то Италия – это одна из самых продвинутых стран в целом с точки зрения теннисной индустрии. То, что мы видим здесь, это закономерный итог», — сказал Алексей Селиваненко в интервью для «Больше!».