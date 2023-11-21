Фибак: Рыбакина составит жёсткую конкуренцию Свёнтек, если к ней вернутся её удары

Бывший польский теннисист и тренер Войцех Фибак порассуждал о текущей форме казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной. Он считает, что Рыбакина снова сможет составить конкуренцию польской теннисистке Иге Свёнтек, если к ней вернутся удары.

«Ранее Рыбакина показывала более тщательную подготовку к матчам. Вот почему она была кошмаром для Свёнтек, но сейчас уже не так. Если бы им предстояло встретиться сегодня, то для меня Ига была бы фаворитом в поединке с Рыбакиной. Но если Рыбакина снова наберёт форму и к ней вернётся былая техника ударов, то соперничество со Свёнтек снова будет ожесточённым», — приводит слова Фибака Sport.pl.

Отметим, что в личных встречах между Рыбакиной и Свёнтек у представительницы Казахстана три победы, у Свёнтек — одна.