Селиваненко: Канкун был единственным выбором. Игроки, критикуя, не видят всей картины

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал недовольство теннисисток, которые раскритиковали турнир в Канкуне.

«К WTA есть вопросы, но далеко не те, которые лежат на поверхности. Выбор Канкуна был единственным из вариантов, который мог сработать для всех участников. По сути, это был выбор игроков. Реально было три претендента: Саудовская Аравия, Острава и Канкун. С Саудовской Аравией WTA решила, что делать короткий договор в очень лимитированный период времени не получится. В Остраве был большой риск, что участники, в том числе лидеры тура, Арина Соболенко, не смогут приехать по известным причинам. По сути, Канкун был единственным выбором. Игроки, критикуя, не видят всей картины», — сказал Алексей Селиваненко в интервью для «Больше!».