Навратилова: женский спорт — не место для слабых атлетов-мужчин, выступающих как женщины

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась на тему участия спортсменов-трансгендеров в женских соревнованиях.

«Женский спорт — не место для посредственных спортсменов-мужчин, которые выступают как женщины. Точка», — написала Навратилова на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ранее Навратилова высказывалась против выступлений трансгендерных спортсменов в турнирах, предназначенных для женщин, так как трансгендерные женщины имеют физическое преимущество над биологическими женщинами в любом виде спорта. Из-за этого Навратилова не раз подвергалась критике в социальных сетях, пользователи которых обвиняли бывшую теннисистку в трансфобии.