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Александр Зверев заплатил € 9 тыс. за поездку с игроками «Баварии» на матч Лиги чемпионов

Александр Зверев заплатил € 9 тыс. за поездку с игроками «Баварии» на матч Лиги чемпионов
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Девятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев отправится с футбольным клубом «Бавария» на матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Express.

26-летний теннисист провёл благотворительный аукцион своего фонда для сбора средств для детей и подростков, больных сахарным диабетом. Одним из лотов на аукционе была поездка с «Баварией» на матч с английским клубом, которую Зверев выиграл, заплатив £ 8 тыс. (примерно € 9 тыс.). Таким образом, Зверев полетит в Манчестер в одном самолёте с футболистами «Баварии», а также сможет поприсутствовать на последней тренировке мюнхенцев в преддверии матча Лиги чемпионов.

Напомним, Зверев является болельщиком «Баварии». Немецкая команда уже обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Матч «Баварии» с «Манчестер Юнайтед» состоится 12 декабря.

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