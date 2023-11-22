Видео: Роджер Федерер не смог сдержать слёз во время исполнения арии в его честь

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер стал почётным гостем концерта известного итальянского певца Андреа Бочелли, который является популяризатором оперной музыки.

Под конец представления Бочелли пригласил Федерера на сцену и посвятил ему партию из оперы Джакомо Пуччини «Турандот». Во время прослушивания швейцарец не смог сдержать слёз. После исполнения они вместе ушли со сцены.

42-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем. Швейцарец не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более на турниры «Большого шлема».