Тарпищев объяснил, что позволит Рублёву выиграть турнир «Большого шлема» в 2024 году

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высоко оценил перспективы олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, пятой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва в следующем сезоне.

«В этом сезоне Рублёв и (Даниил) Медведев прибавили, и в следующем году дальнейший прогресс зависит от их работы. Рублёв, например, уже способен взять один из турниров «Большого шлема». По качеству игры он уже готов, при удачном раскладе и благоприятной жеребьёвке может это сделать в следующем сезоне. Главное, ему надо более разумно подходить к турнирам, не играть всё подряд. К Итоговому турниру в этом году он подошёл перегруженным и поэтому неудачно выступил», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, Рублёв никак не может преодолеть четвертьфинальную стадию ТБШ. Он уже девять раз в карьере боролся за полуфиналы, но безуспешно.