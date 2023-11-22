Даниил Медведев показал, как весело проводил время в Турине с дочкой и женой

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях милые фото с супругой Дарьей и дочкой Алисой из Турина (Италия), где принимал участие в Итоговом чемпионате ATP – 2023.

«Веселье в Турине», — подписал пост Медведев, добавив эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Даниила Медведева

Фото: из личного архива Даниила Медведева

Фото: из личного архива Даниила Медведева

Напомним, в Турине Медведев (3) дошёл до полуфинала, где со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 1:6 проиграл четвёртой ракетке мира, 22-летнему итальянцу Яннику Синнеру. На групповом же этапе Даниил одержал две победы (над россиянином Андреем Рублёвым и немцем Александром Зверевым) и потерпел одно поражение (от испанца Карлоса Алькараса).

На данный момент неизвестно, на каком турнире Медведев начнёт сезон-2024. Однако в последних интервью он заявлял, что хочет попробовать провести первые матчи уже на Australian Open.