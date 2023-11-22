Даниил Медведев и Андрей Рублёв вошли в топ-5 теннисистов по призовым в 2023 году

Стала известна пятёрка теннисистов, которые в сезоне-2023 заработали наибольшую сумму призовых. В список попали два игрока из России — Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

Отметим, что в текущем сезоне Медведев завоевал пять титулов, в том числе выиграл «Мастерсы» в Риме и Майами, а также дошёл до финала US Open и полуфинала Уимблдона. Рублёв же стал чемпионом «Мастерса» в Монте-Карло и турнира в Бостаде.

Лидеры ATP-тура по сумме призовых:

Новак Джокович (Сербия) – $ 15,9 млн;

Карлос Алькарас (Испания) – $ 10,7 млн;

Даниил Медведев (Россия) – $ 9,3 млн;

Янник Синнер (Италия) – $ 8,3 млн;

Андрей Рублёв (Россия) – $ 5,5 млн.

Отметим, что лидер по данному показателю Джокович только за победу на Итоговом чемпионате ATP получил $ 4,4 млн. Его суммарные призовые за карьеру составляют $ 180,6 млн. Новак является рекордсменом по этому показателю.