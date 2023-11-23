«Время посвятить себя важным вещам». Александр Бублик опубликовал милые фото с сыном

32-я ракетка мира, 26-летний казахстанский теннисист Александр Бублик опубликовал в социальных сетях трогательные фото с прогулки с сыном Васей по Санкт-Морицу (Швейцария).

Напомним, Бублик впервые стал отцом в августе 2022 года.

«Время посвятить себя важным вещам», — подписал фотографии Бублик.

Фото: из личного архива Александра Бублика

Фото: из личного архива Александра Бублика

Сезон-2023 стал для Бублика одним из самых успешных в карьере. В его рамках Александр завоевал два титула на уровне ATP: в июне выиграл травяной турнир категории ATP-500 в Галле (Германия) (в финале он в трёх сетах обыграл россиянина Андрея Рублёва), а в октябре – турнир категории ATP-250 на харде в Антверпене (Бельгия), там в финале Бублик одолел француза Артюра Фиса. Лучшим его достижением на турнирах «Большого шлема» стал четвёртый круг Уимблдона.