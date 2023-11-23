Диана Шнайдер уступила Кароль Монне во втором круге челленджера в Бразилии

Российская теннисистка Диана Шнайдер, занимающая 65-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вылетела во втором круге турнира серии «челленджер», проходящего в столице штата Санта-Катарина Флорианаполисе (Бразилия). Россиянка, которая была второй сеяной на турнире, уступила в борьбе за выход в 1/4 финала француженке Кароль Монне (181-я ракетка мира).

Встреча теннисисток продолжалась 2 часа 36 минут и завершилась победой Кароль Монне со счётом 6:4, 1:6, 6:1.

Французская теннисистка ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 (42%). Диана Шнайдер сделала один эйс, допустила три двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта из 14 (29%).