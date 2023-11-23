Ботик ван де Зандсхулп обыграл Маттео Арнальди в четвертьфинале Кубка Дэвиса

В матче 1/4 финала Кубка Дэвиса — 2023 51-я ракетка мира нидерландский теннисист Ботик ван де Зандсхулп обыграл представителя Италии Маттео Арнальди (44-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 7:6 (9:7) в пользу нидерландского спортсмена.
Матч продлился 2 часа 56 минут. Ван де Зандсхулп в этой встрече 14 раз подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Арнальди пять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Таким образом, Нидерланды ведут в четвертьфинальном противостоянии с командой Италии со счётом 1-0. В другом матче четвертьфинала в одиночном разряде итальянец Янник Синнер сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором.
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