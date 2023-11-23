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Ботик ван де Зандсхулп обыграл Маттео Арнальди в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Ботик ван де Зандсхулп обыграл Маттео Арнальди в четвертьфинале Кубка Дэвиса
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В матче 1/4 финала Кубка Дэвиса — 2023 51-я ракетка мира нидерландский теннисист Ботик ван де Зандсхулп обыграл представителя Италии Маттео Арнальди (44-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 7:6 (9:7) в пользу нидерландского спортсмена.

Матч продлился 2 часа 56 минут. Ван де Зандсхулп в этой встрече 14 раз подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Арнальди пять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Таким образом, Нидерланды ведут в четвертьфинальном противостоянии с командой Италии со счётом 1-0. В другом матче четвертьфинала в одиночном разряде итальянец Янник Синнер сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором.

Кубок Дэвиса 2023. 1/4 финала
23 ноября 2023, четверг. 12:15 МСК
Маттео Арнальди
44
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		3 6 7
6 6 		6 7 9
         
Ботик ван де Зандсхулп
51
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
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