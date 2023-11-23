Янник Синнер в двух сетах обыграл Таллона Грикспора в четвертьфинале Кубка Дэвиса
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В матче 1/4 финала Кубка Дэвиса — 2023 четвёртая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (23-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:1 в пользу итальянца.
Матч продлился 1 час 15 минут. Синнер в этой встрече девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Грикспора семь эйсов и одна двойная ошибка. Брейк-пойнтов у него не было.
Таким образом, команда Италии сравняла счёт в четвертьфинальном противостоянии Кубка Дэвиса с Нидерландами (1-1). Напомним, в первом матче 1/4 финала соревнований нидерландский теннисист Ботик ван де Зандсхулп обыграл итальянца Маттео Арнальди.
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