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Даниил Медведев показал, как проводит отдых на Мальдивах

Даниил Медведев показал, как проводит отдых на Мальдивах
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях забавное фото с отдыха на Мальдивах.

Фото: из личного архива Даниила Медведева

Напомним, Медведев (3) завершил сезон на Итоговом чемпионате ATP — 2023 в Турине (Италия), где дошёл до полуфинала. Там он со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 1:6 проиграл четвёртой ракетке мира, 22-летнему итальянцу Яннику Синнеру. На групповом же этапе Даниил одержал две победы (над россиянином Андреем Рублёвым и немцем Александром Зверевым) и потерпел одно поражение (от испанца Карлоса Алькараса).

На данный момент неизвестно, на каком турнире Медведев начнёт сезон-2024. Однако в последних интервью он заявлял, что хочет попробовать провести первые матчи уже на Australian Open.

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