Новак Джокович: за последние 15 лет видел Надаля и Федерера чаще, чем родителей

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о специфических взаимоотношениях со своими главными соперниками швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.

«Мы действительно не можем быть друзьями, потому что с друзьями ты говоришь обо всём: о хорошем, о плохом, о секретах… Думаю, делиться всем этим с соперниками не очень комфортно. За последние 15 лет я видел Надаля и Федерера чаще, чем родителей. Это означает, что они были очень важной частью моей жизни и карьеры. Я с огромным уважением отношусь к ним и к нашему давнему соперничеству. Это был долгий совместный путь, и, когда мы закончим, мы будем спокойнее к этому относиться», — приводит слова Джоковича Marca.