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Навратилова считает, что Соболенко и Гауфф не смогут конкурировать со Свёнтек в 2024 году

Навратилова считает, что Соболенко и Гауфф не смогут конкурировать со Свёнтек в 2024 году
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась о преимуществе польки Иги Свёнтек над соперницами в борьбе за сохранение первой строчки рейтинга WTA.

«Ига доказала, что превосходит всех в свои лучшие времена. Я имею в виду то, что в сложной ситуации она прошла всех. Скажу честно, ещё несколько недель назад я не думала, что она закончит сезон на вершине рейтинга, я делала ставку на Гауфф. Но сейчас мне кажется, что Кори может обойти Соболенко в борьбе за вторую строчку. Но я не уверена, что кто-то из них сможет обойти Игу, если она хорошо проведёт межсезонье», — приводит слова Навратиловой TennisUpToDate.

Напомним, в прошедшем сезоне Свёнтек завоевала шесть титулов на уровне WTA, в том числе выиграла «Ролан Гаррос» и стала победительницей Итогового турнира WTA. Последнее позволило ей завершить сезон на вершине мирового рейтинга.

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