Андрей Рублёв заявился на первый в 2024 году выставочный турнир UTS в Осло

Чемпион Олимпиады-2020 в миксте, пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв заявлен на первый в 2024 году этап выставочного турнира серии UTS, который пройдёт в Осло (Норвегия) с 8 по 11 февраля.
Полный состав участников:
Андрей Рублёв (Россия);
Хольгер Руне (Дания);
Каспер Рууд (Норвегия);
Гаэль Монфис (Франция);
Доминик Тим (Австрия);
Александр Бублик (Казахстан).
В этом сезоне Рублёв стал победителем этапа UTS во Франкфурте (Германия). За счёт этого он отобрался в Большой финал, который пройдёт с 15 по 17 декабря в Лондоне (Великобритания).
Напомним, Ultimate Tennis Showdown — международная индивидуальная теннисная лига — была впервые проведена в 2020 году в связи со срывом сезона из-за пандемии коронавируса. Её организаторами выступили известный тренер Патрик Муратоглу и австралийский теннисист Алексей Попырин.