Навратилова резко отреагировала на антипалестинские высказывания экс-советника Обамы

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова отреагировала на резонансный инцидент в США, главным действующим лицом которого стал бывший и. о. директора по делам Южной Азии в Совете национальной безопасности администрации 44-го президента США Барака Обамы Стюарт Селдовиц.

Напомним, Селдовиц был арестован после того, как по сети разошлись ролики, на которых он использует антипалестинские высказывания в адрес сотрудника кафе халяльной еды в Нью-Йорке (причём автором этих видео является сам продавец). На одной из видеозаписей Стюарт называет торговца «террористом». Лоббистская компания Gotham Government Relations, где в последнее время работал Селдовиц, практически сразу разорвала с ним контракт и сообщила, что предоставит пострадавшему бесплатные услуги адвоката.

«Что за несусветная чушь?» — написала Навратилова в своих социальных сетях.