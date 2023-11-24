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Словенский судья получил 10-летнюю дисквалификацию

Словенский судья получил 10-летнюю дисквалификацию
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Международное агентство по профессиональной этике в теннисе отстранило на 10 лет словенского судью Марко Дюкмана за ставки на матчи и манипулирование данными, сообщает Reuters. Он обслуживал игры турниров ITF, ATP и WTA.

Дюкман, который имеет бронзовую категорию, признал, что нарушал правила Антикоррупционной теннисной программы. Всего он сознался в четырёх нарушениях, включая ставки на матчи, которые обслуживал, и манипулирование данными игр для обеспечения удачных для него ставок.

Дюкман также был оштрафован на $ 75 тыс. долларов, из которых $ 56 250 являются условным штрафом.

Международное агентство по профессиональной этике в теннисе заменило в 2020 году организацию Tennis Integrity Unit, которая ранее занималась расследованием договорных матчей в этом виде спорта.

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