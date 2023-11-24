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«Это неуважение». Джокович раскритиковал поведение британских болельщиков на Кубке Дэвиса

«Это неуважение». Джокович раскритиковал поведение британских болельщиков на Кубке Дэвиса
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович высказался о поведении британских болельщиков во время четвертьфинального матча Кубка Дэвиса с представителем Великобритании Кэмероном Норри.

«Это неуважение, но к этому нужно быть готовым на Кубке Дэвиса. Нормально, что иногда болельщики переходят черту. Временами в пылу борьбы ты тоже можешь как-то отреагировать и показать, что ты не допускаешь такого поведения. Я имею в виду, что зрители могут делать всё, что хотят, но я на это отреагирую. Они пытались выбить меня из колеи на протяжении всего матча, так что да, нам пришлось немного пообщаться», — приводит слова Джоковича Reuters.

Напомним, Джокович обыграл Норри со счётом 6:4, 6:4. Команда Сербии вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, где встретится с Италией.

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