Джокович одержал 21 победу подряд на Кубке Дэвиса. Последний раз он проигрывал в 2011 году

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович установил уникальное достижение на Кубке Дэвиса.

Накануне сербский спортсмен обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри в матче 1/4 финала соревнований. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Джоковича.

Таким образом, Джокович одержал 21-ю победу подряд на Кубке Дэвис. Последний раз сербский теннисист проигрывал на этом турнире в 2011 году. С тех пор Джокович на Кубке Дэвиса уступил лишь в четырёх сетах.

Напомним, команда Сербии вышла в полуфинал Кубка Дэвиса — 2023. За выход в финал соревнования Сербия поборется с командой Италии, лидером которой является четвёртая ракетка мира Янник Синнер.